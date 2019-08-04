В России подорожали седан и хэтчбек японской марки

сегодня, 11:47 1161 0

В России подорожали седан и хэтчбек японской марки

Специалисты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен новых автомобилей, продаваемых на российском рынке, зафиксировали удорожание двух моделей японской марки, а именно седана и хэтчбека.

Как отмечается, стоимость этих автомобилей в августе выросла на 0,7 – 1,0%. А вот каким оказалось удорожание в рублевом эквиваленте и что эта за модели, а также их новую стоимость, можно узнать на сайте «Цена Авто».

Быстро рассчитать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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