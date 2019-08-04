Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии упал на 3%

За 6 месяцев 2019 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 6129 единиц, что на 2,6% меньше, чем в январе – июне 2018 года (6290 шт.). Такие данные содержатся в ежемесячном «Обзоре рынка новых коммерческих автомобилей в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Лидерство на рынке новых автобусов по-прежнему принадлежит отечественному производителю ПАЗ, на долю которого пришлось почти 60% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3646 автобусов, что на 12,7% больше, чем в 1 полугодии прошлого года. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает ЛИАЗ, рыночный показатель которого упал на 40% – до 679 экземпляров. В тройке лидеров находится еще один отечественный производитель – НЕФАЗ (488 шт.; +25,8%). Среди автобусов иностранных марок лучший результат по итогам 6 месяцев имеет китайский Yutong (230 шт.; -26,3%), который расположился на четвертой строчке. На пятой позиции – белорусский МАЗ (204 шт.; -45,6%).

Самой популярной моделью автобусного рынка в нашей стране остается высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результат которого в январе – июне 2019 года составил 1824 единицы (+2,8%). На втором и третьем местах располагаются также представители Павловского автозавода – автобус малого класса ПАЗ-3204 (1015 шт.; +14,8%) и высокопольный автобус среднего класса ПАЗ-4234 (508 шт.; +28,3%). Далее в модельном рейтинге следуют низкопольные НЕФАЗ-5299 (488 шт.; +25,8%) и ЛИАЗ-5292 (317 шт.; -4,8%).

Кроме рынка автобусов, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».