Российский авторынок в июле занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в июле продолжил падение, тем не менее сохранил пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было продано 322788 машин (+4,7%). Таким образом, после июньского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 172228 реализованных автомобиля (-1,8%).

Третий результат показала Великобритания – 157198 машин (-4,1%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за июль с 2012 года, при этом отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд. На уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 152800 машин (-0,1%). Таким образом, после двух месяцев падения спрос на автомобили стабилизировался, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 139 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июле снизился на 11,1% и составил 116686 машин.

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