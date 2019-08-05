Минпромторг разработал концепцию развития производств отечественных автокомпонентов

Минпромторг разработал и направил на согласование в Минфин и Минэкономики концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025). В ее рамках планируется направить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на развитие автокомпонентных производств, в том числе 10 млрд рублей в 2019 году. При этом предусматривается еще 44 млрд рублей внебюджетного финансирования, пишет газета «Коммерсант».

Главной целью программы называется «нейтрализация воздействия внешнеполитических рисков» на автопром. Среди интересантов указываются традиционно российские производители: «Группа ГАЗ», КАМАЗ, «Соллерс» и, по некоторым видам компонентов, – АВТОВАЗ. В документе также говорится, что в рамках разработки программы определены важные компоненты для ГАЗа, КАМАЗа и «Соллерса».

В концепте Минпромторга речь идет, например, о создании и производстве дизельного двигателя объемом до 3,0 литров для легких коммерческих и легковых автомобилей (на это планируется направить 2,5 млрд рублей из бюджета и 450 млн из внебюджетных источников). А также – компонентов двигателя, в числе которых детали газораспределительного механизма и пр. (21,8 млрд рублей и 6,5 млрд рублей соответственно), компонентах шасси, в том числе тормозной системе и пр. (19 млрд рублей и 5,7 млрд рублей), трансмиссии (42,7 млрд рублей и 12,8 млрд рублей) и других.

Программу предлагается реализовывать в рамках 50–70 проектов, ориентированных на отдельные виды компонентов. Головной организацией по реализации каждого проекта должна стать российская организация с компетенциями по разработке, инжинирингу и выводу на рынок, а также достижению объемов продаж и экспорта. По мнению участников отрасли, ей должна быть выбрана некоммерческая структура, которая сможет выдавать лицензии за символические средства. Отвечать за достижение целей, среди которых называются технический уровень, качество и стоимость компонента, объемы продаж и экспорта, будет не только головная компания, но и потребители, говорится в концепте Минпромторга.

Потенциальных объемов выпуска компонентов, скорее всего, будет недостаточно для эффективной окупаемости проекта, считает глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов. По его словам, унификация каких-либо компонентов технически сложна, кроме того, возникают вопросы интеллектуальной собственности и гарантийных обязательств.