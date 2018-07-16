Первый кроссовер Genesis дебютирует в этом году

Марка Genesis в ближайшее время представит новый кроссовер, который должен существенно увеличить продажи этого бренда. Напомним, что на сегодняшний день модельный ряд Genesis представлен исключительно седанами.

Как пишет портал «За рулем.РФ», новый кроссовер Genesis был замечен во время испытаний на дорогах общего пользования, что означает скорую премьеру новинки. Можно предположить, что состоится она осенью, а руководство компании не станет дожидаться весеннего автосалона в Женеве, начав к этому времени продажи своего первого кроссовера. У Genesis в настоящее время нет кроссоверов, и GV80 может стать бестселлером марки в первый же год продаж. Именно поэтому компания торопится вывести автомобиль на рынок.

Очертания кузова нового Genesis GV80 напоминают одноименный концепт, показанный в Нью-Йорке в 2017 году, отличительными особенностями которого стали вертикальная решетка радиатора и ниспадающая линия крыши. Внешне серийная модель окажется не столь футуристичной за счет фар, ручек дверей и зеркал заднего вида, но в целом будет напоминать концепт.

Двигатели и коробки передач новому кроссоверу достанутся от седана G80. Таким образом, GV80 получит не только 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 245 л.с., но и 3,8-литровый мотор V6 мощностью 315 л.с., а также 3,3-литровый турбированный V6 мощностью 370 л.с. Топовый 426-сильный двигатель V8 объемом 5 лна автомобиль вряд ли будут устанавливать, так как из-за экологических стандартов компания намерена отказаться от него полностью.

Как сообщалось ранее, до конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в августе 2016 года. При этом с июня нынешнего года в России доступен обновленный седан Genesis G90, который доступен в двух вариантах колесной базы: стандартной и удлиненной (G90 L). Цены на новинку варьируются от 4 млн 690 тыс. рублей до 6 млн 860 тыс. рублей. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается по цене от 2 млн 790 тыс. рублей. А в апреле прошлого года бренд Genesis представил на российском рынке спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 2 млн 189 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Genesis реализовали 1214 автомобилей, что на 47% больше по сравнению с прошлом годом.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».