Продажи премиальных автомобилей в июле выросли на 6%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года российский рынок новых автомобилей премиум-сегмента составил 12 667 единиц, что на 5,8% больше, чем год назад.

Лидером продаж здесь на этот раз стал Mercedes-Benz, результат которого в прошлом месяце достиг 3 469 реализованных машин (+11,5%). На вторую строчку рейтинга опустился другой немецкий бренд – BMW, обладателями автомобилей которого в июле стали 3 320 жителей России (+14,2%). Тройку лидеров по традиции замыкает японский Lexus (1 905 шт.), продажи которого упали на 3,1%.

Далее следуют Audi (1 283 шт.) и Land Rover (704 шт.), объемы реализации которых выросли на 0,9% и 4,9% соответственно. О том, с какими результатами закончили июль другие представители премиум-сегмента, можно узнать из специально подготовленной инфографики.

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