Рынок автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге сократился на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге составил 84,1 тыс. единиц. Это на 9% ниже результата годичной давности (92 тыс. шт.).

Лидером вторичного рынка Северной столицы является Volkswagen – за 6 месяцев петербуржцы приобрели 6696 подержанных машин немецкой марки (-4%). Второе место здесь занимает отечественная LADA, показатель которой составил 6453 экземпляра (-15%). В первую пятерку попали еще американский Ford (6119 шт.; -8%), а также корейские KIA (5219 шт.; -4%) и Hyundai (4552 шт.; -4%). Отметим, что на долю перечисленных брендов приходится около 35% петербургского рынка легковых машин с пробегом.

Между тем, в ТОП-10 местного рынка среди моделей нет ни одного отечественного автомобиля. О том, какие именно модели с пробегом предпочитают петербуржцы, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».