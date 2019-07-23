Стали известны подробности о новой Hyundai Sonata для России

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на седан Hyundai Sonata восьмого поколения. Согласно документу, новинка будет доступна в России с безальтернативным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 179 л.с. Он сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и работает на бензине Аи-92 и выше. Цены на новое поколение Sonata будут объявлены ближе к старту продаж, который должен состояться до конца лета.

В настоящее время дореформенная Hyundai Sonata предлагается от 1 млн 344 тыс. рублей и комплектуется 150-сильным бензиновым двигателем 1.6 либо 2,4-литровым дизелем с отдачей 188 л.с.

Напомним, новая Sonata – первая модель, созданная на базе новой, универсальной платформы третьего поколения Hyundai Motor. Она обеспечивает лучшую конструктивную жесткость и снижение массы, что позволяет вносить дополнительные улучшения в плане дизайна, безопасности, эффективности и ходовых качеств. Автомобиль приобрел облик спортивного четырехдверного купе.

Как сообщалось ранее, производство нового Hyundai Sonata будет налажено на калининградском заводе «Автотор в четвертом квартале 2019 года. Предыдущее поколение седана с прошлого года также выпускалось на этом предприятии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 3916 седанов Hyundai Sonata. В результате эта модель вошла в пятерку бестселлеров Hyundai на российском рынке.

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