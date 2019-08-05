Toyota намерена стать лидером по продаже электромобилей в Европе

сегодня, 15:19 393 0

Toyota намерена стать лидером по продаже электромобилей в Европе

Рынок транспортных средств в России
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Компания Toyota намерена стать лидером европейского рынка электромобилей. Об этом изданию Automotive News Europe заявил начальник отдела продаж и маркетинга компании в Европе Мэтью Харрисон.

Японский производитель уже достиг успеха в сегменте гибридов: сейчас их объем составляет около половины продаж Toyota в Европе. Но для того, чтобы они приносили устойчивую прибыль, пришлось поработать над сокращением расходов. Как пишет "Российская газета", были усовершенствованы технологии (например, уменьшилось содержание дорогостоящих редкоземельных элементов). Также компания локализовала производство некоторых компонентов в Европе.

В Toyota не исключают, что для того, чтобы сделать электромобили прибыльными, может понадобиться и 20 лет. Важно, как быстро автопроизводители смогут сделать инфраструктуру для электромобилей доступной и удобной для потребителей. Для "продвижения" гибридов решения подобных задач не требовалось.

Как уточнил Харрисон, спрос на гибридный RAV4 в Европе значительно превзошел ожидания компании. Из-за этого у автопроизводителя возникла проблема с поставками батарей для этой версии кроссовера.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: прогнозы авторынок европы электромобили toyota

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