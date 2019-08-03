Haval расширяет дилерскую сеть в России

Бренд Haval открыл новые дилерские центры в восьми городах России: в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле. В новых автосалонах можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая новый кроссовер F7.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», новые партнеры готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Haval. Сервисные зоны оснащены передовым оборудованием, отвечающим высоким международным стандартам бренда.

Как отмечается, спрос на автомобили Haval в России уверенно растет, о чем наглядно говорят показатели продаж. В стремлении укрепить позиции на рынке компания продолжает активно развивать дилерскую сеть. Всего на сегодняшний день в России действует 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Haval реализовали 1180 автомобилей, что в 4,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало новым рекордным показателем месячных продаж за семилетнюю историю Haval на российском рынке. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 4672 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,3 раза).

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».