Продажи автомобилей в кредит в России продолжают расти

сегодня, 14:04 1352 0

Продажи автомобилей в кредит в России продолжают расти

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, количество купленных в кредит автомобилей продолжает расти. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки информации 4 тысяч кредиторов.

Так, во 2 квартале 2019 года число выданных автокредитов составило 241,2 тыс. единиц, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Пятая часть от этого объема пришлась на три столичных субъекта РФ. Лидирует здесь Москва (19,4 тыс. шт.), за которой располагаются Санкт-Петербург (14,8 тыс. шт.) и Подмосковье (14,2 тыс. шт.).

В первую пятерку также попали Татарстан (11,9 тыс. шт.) и Башкортостан (10,7 тыс. шт.). В каждом из оставшихся регионов страны количество купленных в кредит автомобилей по итогам апреля – июня нынешнего года оказалось менее 10 тыс. единиц. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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