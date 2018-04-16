«Рольф» открыл в Санкт-Петербурге обновленный дилерский центр Mitsubishi

Рольф Витебский стал первым дилерским центром Mitsubishi Motors в портфеле «Рольф» в Санкт-Петербурге, который прошел реконструкцию в соответствии с новыми глобальными стандартами бренда. Отметим, что этот дилерский центр является обладателем национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019» в номинации «Организация сервиса», учрежденной агентством «АВТОСТАТ».

Как сообщает пресс-служба «Рольфа», дилерский центр имеет общую площадь 2372 кв. м, включая ремонтную зону и собственный склад. В ходе реконструкции обновился не только фасад здания, но и все его внутренние пространства. Шоу-рум площадью 568,5 кв. м способен вместить 6 автомобилей, что позволяет представить весь модельный ряд Mitsubishi. Зоны отдыха, кафе и детский уголок стали просторнее, а комфортабельная мебель, продуманное меню в кафе, бесплатный wi-fi и блоки зарядки для смартфонов призваны сделать для клиентов ожидание более комфортным.

В ремонтной зоне общей площадью 1474 кв. м работают 2 поста прямой приемки и 17 специализированных постов слесарного ремонта. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены регулярные специальные предложения, открытая ремонтная зона и комфортные условия ожидания, подменный автомобиль на время обслуживания или заказ такси за счет компании.

Дилерский центр Mitsubishi Рольф Витебский предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

«Рольф Витебский открылся в 1999 году, став первым дилерским центром «Рольф» в Санкт-Петербурге, и сегодня он является лидером по продажам и обслуживанию автомобилей Mitsubishi в Санкт-Петербурге: каждый третий автомобиль японской марки в нашем регионе находит покупателя на Витебском», – рассказал директор локации Рольф Витебский Виталий Гришмановский.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Mitsubishi реализовали 2753 новых автомобиля – на 22% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России продан 21971 автомобиль Mitsubishi, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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