Renault Logan в июле стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Renault в июле реализовали 11765 автомобилей – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 76196 машин, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2753 потребителя (+15%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, разошедшийся в количестве 2690 единиц (-11%). Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Kaptur – 2226 реализованных автомобилей (+19%). Продажи модели Sandero составили 2163 машины, что на 25% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. Цены на новинку составляют от 1 млн 015 тыс. рублей до 1 млн 524 тыс. 990 рублей (без учета дополнительного опционного оборудования).