«Группа ГАЗ» поставит электробусы во Владивосток

«Группа ГАЗ» поставит два электробуса во Владивосток для работы на маршрутах города. Машины оснащены ультрабыстрой зарядкой, которая пополняет полностью разряженные батареи за 9-20 минут. В соответствии с контрактом, вместе с электробусами во Владивосток будет направлена зарядная станция. Срок поставки электробусов – ноябрь 2019 года, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Электробус ГАЗ рассчитан на перевозку 85 пассажиров, имеет 30 посадочных мест и специально оборудованную для маломобильных пассажиров накопительную площадку. В каждом электробусе установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, литий-титанатные батареи. Силовая установка автобуса соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу. Для комфорта и безопасности пассажиров электробус оснащен системами книлинга (наклон автобуса в сторону остановки), видеонаблюдения и пожаротушения.

По заказу администрации Владивостока электробусы ГАЗ будут изготовлены в спецкомплектации. Так, с учетом сложных климатических условий машины оснащаются обогревом зеркал и системами климат-контроля. Из дополнительных опций – датчики давления в шинах, USB-зарядки, система подсчета пассажиров, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и др.

Электробус ГАЗ разработан на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Как отмечается, разработка на базе популярной модели автобуса позволяет достичь максимальной экономической эффективности для перевозчика в затратах на эксплуатацию и обслуживание техники.

Напомним, «Группа ГАЗ» является первой в стране компанией, разработавшей новый экологически чистый вид транспорта. Первый прототип электробуса был создан в 2011 году, а уже полностью рабочий концепт был представлен публике в 2012 году. В 2017 году «Группа ГАЗ» провела самые длительные в стране испытания электробусов на городских маршрутах – машины прошли по Москве более 13,5 тыс. км и перевезли более 25 тыс. пассажиров. В 2018 году «Группа ГАЗ» начала серийное производство электробусов на Ликинском автобусном заводе. Электротранспорт производится в одном потоке на конвейере с дизельными и газовыми моделями.