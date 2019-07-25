Немецкие дилеры LADA перейдут на китайские электровэны

АВТОВАЗ недавно прекратил поставки автомобилей на европейский рынок, и местные дилеры LADA вынуждены искать себе новых поставщиков. В шоу-румах немецкого импортера LADA Automobile GmbH наряду с нераспроданными «Ладами» с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно, сообщает портал «Колеса.ру».

Напомним, АВТОВАЗ весной этого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный минувшей осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Если учесть скромный объем продаж автомобилей LADA в Европе (их доля составляет заметно ниже 0,1% всего рынка), такие инвестиции едва ли себя оправдают, пишет издание «Авторевю». По официальной версии, экспортное направление АВТОВАЗа будет сосредоточено на рынках СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), а также Латинской Америки и Ближнего Востока.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за весь прошлый год объем экспорта легковых машин отечественной марки в Евросоюз составил 5,1 тыс. единиц. Среди моделей LADA самой популярной у европейцев является внедорожник 4х4 с долей более 70%. В 2018 году в страны ЕС было отправлено 3822 таких автомобиля. Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).

Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4.

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