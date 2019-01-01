ТОП-10 самых популярных автомобилей с правым рулем на рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что российский рынок легковых автомобилей с правым рулем по итогам 1 полугодия 2019 года сократился на 1% до 288,4 тыс. экземпляров. Ниже мы приводим десятку самых популярных таких моделей, причем восемь из них относятся к Toyota.

Лидерство по продажам праворульных машин в нашей стране сохраняет Toyota Corolla, объем рынка которой в январе – июне составил 25 703 единицы, что соответствует 9% от общего количества. На втором месте рейтинговой таблицы располагается Honda Fit с показателем 10 139 экземпляров.

Следующие шесть позиций занимает продукция Toyota, а именно: Mark (8 586 шт.), Vitz (7 880 шт.), Corona (7 218 шт.), Carina (5 823 шт.), Caldina (5 774 шт.), Prius (5 660 шт.). На девятой строчке нашего рейтинга находится Mazda Demio (5 519 шт.), а замыкает ТОП-10 самых популярных на рынке РФ моделей с правым рулем Toyota Camry (4 498 шт.).

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