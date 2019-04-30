Volkswagen показал обновленный кемпер California

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили впервые представит новый кемпер California 6.1, созданный на базе модернизированного шестого поколения Bulli. Премьера состоится в конце августа на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе. Автомобиль получил новый дизайн передней части кузова, усовершенствованное кухонное оборудование, кровати с пружинной основой, а также новую многофункциональную панель управления на потолочной консоли, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Среди других новшеств – цифровая приборная панель и мультимедийные системы нового поколения со встроенным модулем для подключения к сети Интернет. Ключевым техническим изменением в области управляемости стала замена гидравлического усилителя руля на электромеханический. Благодаря системе активного рулевого управления California 6.1 будет оснащаться рядом новых ассистентов. В расширенный список входят ассистент движения по полосе Lane Assist, парковочный ассистент Park Assist, система боковой защиты Side Alert (предупреждает о препятствиях сбоку во время маневрирования) и ассистент Trailer Assist, который упрощает маневрирование с прицепом. Кроме того, в стандартную комплектацию будет включен ассистент компенсации порывов бокового ветра Cross Wind Assist, способный автоматически стабилизировать кемпер при сильном ветре.

Что касается гаммы приводов и силовых агрегатов, California 6.1, в стандартной комплектации оснащенная передним, а в качестве опции и полным приводом, будет предлагаться с 2,0-литровыми турбодизельными двигателями (2.0 TDI), которые соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-6d Temp Evap.

Добавим также, что с момента выхода на рынок общий объем продаж модели Volkswagen California уже превысил 175 тыс. автомобилей.