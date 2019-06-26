Geely Atlas получит мультимедийную систему с Яндекс.Авто

Китайский автопроизводитель Geely и российская IT-компания «Яндекс» официально объявили о начале сотрудничества. Бестселлер марки – кроссовер Geely Atlas – получит обновленное мультимедийное головное устройство с предустановленной системой Яндекс.Авто. Продажи первых автомобилей Geely с информационно-развлекательной платформой начнутся 12 августа, тогда же будут объявлены и цены.

Как сообщает пресс-служба Geely, обновленная мультимедийная система с Яндекс.Авто будет устанавливаться на новые кроссоверы Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем. Водители смогут строить маршруты и искать заправки в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку и управлять системой голосом с помощью Алисы.

Geely Atlas уже долгое время удерживает звание самого популярного китайского автомобиля на российском рынке. Высокая популярность Geely Atlas в России, прежде всего, связана с появлением в конце февраля 2019 года версии кроссовера с 1,8-литровым турбированным двигателем.

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