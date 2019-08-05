Итальянский авторынок в июле достиг прошлогоднего уровня

Автомобильный рынок Италии в июле остался на уровне прошлого года и составил 152800 машин (-0,1%). Таким образом, после двух месяцев падения спрос на автомобили стабилизировался, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам семи месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3% и составила 1 млн 235 тыс. 698 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июле реализовал 20088 машин (-24,5%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 11,2% и составили 14395 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 9511 реализованных автомобилей (-2,9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (9260 шт., +7,3%) и Peugeot (9101 шт., +13,4%).