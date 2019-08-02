Какие наказания ждут тех, кто откажется уступать дорогу скорой помощи?

сегодня, 18:03 755 0

Какие наказания ждут тех, кто откажется уступать дорогу скорой помощи?

Портрет автовладельца
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С сегодняшнего дня в России вступил в силу новый закон, ужесточающий меры наказания тех водителей, которые не пропустили машины скорой помощи. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

Ранее при отказе уступить дорогу машине скорой помощи (с включенными проблесковыми маячками и сиреной) водителю полагался штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев – теперь штраф составляет более серьезную сумму (от 3 до 5 тысяч рублей), а водительского удостоверения можно лишиться на более долгий срок (от 3 месяцев до 1 года). Такие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Одновременно с этим законом также вступают в силу новые нормы наказания, прописанные в Уголовном кодексе РФ. Согласно им, в случаях, когда препятствование деятельности медработников (к этому также относится и непропуск машины скорой помощи) не сказалось на здоровье пациента, нарушитель получит штраф размере 4 – 5 тысяч рублей. В ряде других резонансных ситуаций, повлекших нанесение тяжкого вреда здоровью пациента, виновный карается лишением свободы на срок до 2 лет или принудительными работами с таким же сроком, или штрафом до 80 тысяч рублей. А в случае смерти пациента грозит тюремный срок до 4 лет.

Виновность нарушителя и меру его наказания будут определять в судебном порядке.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: изменения в пдд

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