ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам июля

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июле остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5410 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел KIA Sportage, на котором остановили свой выбор 3567 покупателей (+28%). Третью строчку занял кроссовер Toyota RAV4 с показателем 3360 проданных автомобилей, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 2821 экземпляр (+26%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Renault Duster, чьи продажи составили 2690 машин (-11%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам июля также вошли LADA 4x4 (2552 шт., +4%), Skoda Kodiaq (2333 шт., +28%), Renault Kaptur (2226 шт., +19%), Mitsubishi Outlander (2146 шт., +14%) и Mazda CX-5 (1995 шт., +15%).

Стоит отметить, что по итогам семи месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 40039 реализованных машин (+4%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 21403 единиц (-12%) и KIA Sportage, продажи которого составили 19155 автомобилей (-2%).

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