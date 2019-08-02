Skoda в июле увеличила продажи в России на 10%

Российские дилеры Skoda в июле реализовали 7307 автомобилей – на 10,4% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 47135 машин, что на 9,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в июле остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 3015 покупателей (+8,5%). На второе место вышел внедорожник Kodiaq, чьи продажи выросли на 28,3% до 2333 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки Skoda Octavia с показателем 1857 проданных автомобилей (+1,4%). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 102 машины (-29,2%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоялась в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

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