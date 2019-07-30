Jaguar Land Rover представит пять новых моделей до 2022 года

Концерн Jaguar Land Rover утвердил двухлетнюю программу обновления модельного ряда. Все новинки будут спроектированы вокруг модульной архитектуры MLA с акцентом на электрификацию: линейка JLR перейдет на умеренные или подзаряжаемые гибриды с перспективами выпуска «чистых» электрокаров.

Как пишет портал Motor.ru, первая премьера запланирована на сентябрь этого года – на Франкфуртском автосалоне дебютирует новый Defender. Следующую новинку рассекретят в течение года: Jaguar подготовит замену представительскому седану XJ. Уже известно, что флагман Jaguar пойдет в серию с полностью электрической силовой установкой, а гибридные версии XJ с бензиновыми ДВС выпустят позже.

К началу 2021 года Jaguar представит полноразмерный кроссовер J-Pace. Модель займет нишу на ступень выше F-Pace и будет позиционироваться как роскошный экологически дружественный вседорожник. А к концу года линейку автомобилей повышенной проходимости расширит Land Rover: пятый член семейства Range Rover станет первым чистым электромобилем марки. Ожидается, что модель назовут легендарным именем Road Rover и это будет среднеразмерный кроссовер крупнее Evoque, но меньше Velar. Наконец, до 2022 года выйдет пятое поколение «обычного» Range Rover.

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