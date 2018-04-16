Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в июле выросли на 21%

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам июля реализовала 206 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 21% выше показателя годичной давности. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 130 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, достигло 104 предприятий. В прошлом месяце к программе присоединилась компания «ММ-Авто» (г. Йошкар-Ола).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Mitsubishi реализовали 2753 новых автомобиля – на 22% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России продан 21971 автомобиль Mitsubishi, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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