Audi до конца года представит шесть новых моделей линейки RS

Компания Audi до конца 2019 года представит шесть новых или обновленных «заряженных» автомобилей из линейки RS. В частности, речь идет о спортивных кроссоверах RS Q3 и RS Q3 Sportback, которые оснастят 2,5-литровым наддувным пятицилиндровым мотором мощностью около 400 л.с., пишет портал Autonews.ru.

Кроме того, не исключено, что в нынешнем году компания из Ингольштадта представит спортивный хэтчбек RS7 Sportback, укомплектованный четырехлитровым V8, выдающим около 600 сил. Этот двигатель также может стать частью гибридной установки, отдача которой повысится до 700 л.с.

Известно также, что в Audi ведут испытания «заряженного» универсала RS6 Avant с тем же силовым агрегатом, что будет установлен на RS7 Sportback.

Наконец, в скором времени может дебютировать спортивная модификация флагманского кроссовера Q8, а также «горячий» вариант универсала RS4 Avant. Такой автомобиль укомплектуют 2,9-литровым двигателем V6, выдающим 444 л.с.

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