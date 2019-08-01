LADA Granta в июле осталась самой продаваемой моделью в России

По итогам июля самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta, равно как и за семь месяцев 2019 года в целом. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в июле выросла на 40% и составила 10652 автомобиля. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 8937 машин (-1%). Третий результат показал KIA Rio – 7171 реализованный автомобиль (-8%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5410 экземпляров (+2%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4683 потребителя (-12%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в июле 29486 автомобилей LADA, что соответствует уровню прошлого года. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18811 машин (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13849 проданных автомобилей, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».