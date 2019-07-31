АВТОВАЗ в июле сохранил продажи в России на прошлогоднем уровне

сегодня, 09:14 1006 0

АВТОВАЗ в июле сохранил продажи в России на прошлогоднем уровне

Обзор автомобильного рынка России
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АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 29486 автомобилей LADA – на 0,3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 203672 машины, что на 2,2% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, с начала года составила 21%.

Бестселлером АВТОВАЗа в июле стала LADA Granta, чья реализация выросла на 40,2% и составила 10652 автомобиля. Второй результат по объему реализации в июле  показала LADA Vesta – 8937 проданных машин (-0,6%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, чья реализация выросла на 2,8% и составила 3718 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле АВТОВАЗ обновил универсал LADA Largus, приведя его экстерьер в соответствие с корпоративной стилистикой бренда. Кроме того, в прошлом месяце начались продажи LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз продажи

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