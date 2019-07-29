Volvo в июле увеличила продажи в России на 1%

Российские дилеры Volvo в июле реализовали 501 автомобиль, что на 1% выше показателя годичной давности. По итогам семи месяцев 2019 года продажи Volvo составили 4414 машин – на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в июле стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 175 единиц (+34,6%). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановил свой выбор 131 покупатель (+9,2%). Замыкает тройку лидеров Volvo полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 116 таких машин (-26,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Volvo начали прием заказов на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре. В июне начались первые поставки в Россию обновленного внедорожника Volvo XC90 2020 модельного года. Кроме того, скоро на российском рынке появится новый вседорожник V60 Cross Country. По итогам 2019 года компания Volvo планирует продемонстрировать двузначный рост продаж в России.