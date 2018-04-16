Volkswagen в июле увеличил продажи своих кроссоверов и внедорожников в России

сегодня, 07:56 1575 0

Volkswagen в июле увеличил продажи своих кроссоверов и внедорожников в России

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Volkswagen в июле реализовали 8328 автомобилей, что на 3,3% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 2,3% и составили 58099 машин, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как отмечается, российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце был продан 2821 автомобиль Tiguan, что на 26% выше показателя годичной давности. Обладателями внедорожников Touareg стали 555 клиентов – в 4 раза больше, чем годом ранее. Самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрали 204 покупателя (+79%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в честь выпуска миллионного автомобиля Touareg компания Volkswagen представила специальную версию модели – «ONE Million», которая ожидается в России осенью 2019 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи внедорожники suv кроссоверы volkswagen volkswagen teramont volkswagen tiguan volkswagen touareg

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