Hyundai переходит на использование электронной сервисной книжки

сегодня, 08:35 458 0

Hyundai переходит на использование электронной сервисной книжки

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Компания «Хендэ Мотор СНГ» с 1 августа 2019 года полностью переходит на систему электронных сервисных книжек автомобилей, прекращая выдачу бумажных вариантов.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, вся информация о посещении клиентом дилерских центров Hyundai будет собираться и обрабатываться автоматизированной системой Workshop Automation, которая является единой информационной средой для всей дилерской сети. Доступ к данным о сервисном обслуживании владелец автомобиля Hyundai сможет получить в своем личном кабинете клиентской платформы «Мир Хендэ».

Бумажные варианты сервисных книжек, выданные ранее 1 августа 2019 года, продолжают свое действие до конца срока службы автомобиля. На все приобретенные авто после этой даты будет оформлен электронный вариант документа.

Как отмечается, электронная сервисная книжка – современный формат сервиса для клиентов и дилерских центров, доступный в любое время и любом месте при наличии доступа к сети Интернет. Сервисная история позволяет получить исчерпывающую информацию об автомобиле и делает его покупку на вторичном рынке прозрачной и безопасной, а стоимость – соответствующей техническому состоянию.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: сервис hyundai

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