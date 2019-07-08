Цены на автомобили Aurus будут объявлены до конца лета

Прайс-лист на автомобили бренда Aurus будет объявлен во время открытия фирменного шоу-рума, которое запланировано на август 2019 года.

Как сообщили агентству «Москва» в представительстве компании, автосалон Aurus появится на первом этаже одной из башен Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и займет площадь в 170 кв.м. Там выставят две модели компании: седан Senat S600 и лимузин L700. Ранее предполагалось, что они будут стоить около 18 млн рублей – именно эту цифру ранее озвучил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Столь высокую стоимость он объяснил тем, что это «продукт фактически штучной сборки».

Скорее всего, Senat S600 и лимузин Senat L700 действительно окажутся дороже своего зарубежного аналога – Mercedes-Maybach S 650 (от 15 млн рублей), но при этом дешевле Bentley Mulsanne (21,4 млн рублей), пишет портал Motor.ru.

Напомним, мировая премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat состоялась в рамках Московского автосалона 2018. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.