Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году

Компания Volkswagen выпустит кроссовер Tiguan третьего поколения в 2022 году. Внешне новинка будет существенно отличаться от нынешнего автомобиля, пишет портал Autonews.ru.

По данным источников Auto Express, следующий Volkswagen Tiguan получит кузов с купеобразным силуэтом и ниспадающей линией крыши, а его внешний вид станет более агрессивным. Что касается интерьера, то он будет выполнен в стиле модели Passat для европейского рынка. В частности, кроссовер будет доступен с полностью цифровой приборной панелью и широким дисплеем мультимедийного комплекса.

При этом объем багажного отделения практически не изменится и составит примерно 470 литров. Однако кроссовер, как и прежде, будет доступен в модификации Allspace, которая окажется приблизительно на 250 мм длиннее стандартной модели.

Volkswagen Tiguan третьего поколения построят на модернизированной модульной платформе MQB, а большинство силовых агрегатов будет позаимствовано у семейства Golf следующего поколения. В частности, речь идет о двух гибридных агрегатах с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети мощностью 173 и 253 л.с. Кроме того, в Volkswagen разработают «заряженную» R-версию кроссовера с 2,0-литровой «турбочетверкой», выдающей 355 л.с.

Наконец, новый Volkswagen Tiguan будет доступен с системой автономного управления, соответствующей автопилоту четвертого уровня. Это значит, что на определенных участках пути электроника сможет полностью брать управление на себя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tiguan остается для Volkswagen самой популярной моделью SUV на российском рынке – по итогам первого полугодия 2019 года продажи этого кроссовера увеличились на 5% и составили 16294 машины. В настоящее время стоимость Tiguan начинается от 1 млн 499 тыс. рублей, а топовая версия обойдется в 2 млн 599 тыс. рублей.