Эксперты оценили перспективы ввоза китайских автомобилей с пробегом в Россию

Китайские власти дали разрешение на экспорт подержанных машин, что позволит отчасти разгрузить внутренний вторичный рынок и стимулировать спрос на новые автомобили. В числе стран, куда недавно начались поставки китайских машин с пробегом, оказались Камбоджа, Нигерия, Мьянма и Россия. Однако эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», считают, что наплыва китайского «секонд-хэнда» в нашу страну бояться не стоит.

По оценкам руководителя проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константина Авакяна, в первое время количество экспортируемых из Китая автомобилей, бывших в употреблении, будет небольшим – около нескольких сотен.

«Таможенные барьеры, необходимость оснащения транспортных средств системой ЭРА-ГЛОНАСС, повышенный утилизационный сбор для импортных авто с пробегом, несоответствие техническим и экологическим стандартам – факторы, которые уберегут российский рынок от китайской «вторички». Кроме того, у Китая могут возникнуть проблемы с каналами продаж. Вероятнее всего, это будут либо интернет-аукционы, либо автосалоны, которые и сейчас реализуют автомобили с пробегом. В последнем случае цена на транспортное средство увеличится на 30-50 тысяч – комиссию дилера», – говорит эксперт.

Востребованность подержанных автомобилей из Китая на российском рынке будет определяться только ценой, отмечает член совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов. По его словам, это должна быть своего рода программа утилизации авто с пробегом в Россию, и без финансовой поддержки правительства Китая дело не пойдет.

«Известно, что на китайском рынке достаточно много европейских машин и автомобилей японского производства. Но здесь вопрос в другом: в спецификациях и комплектациях, которые напрямую влияют на пошлины и сборы. Не факт, что все автомобили ввиду налогообложения, например, будут актуальны на российском рынке. Существует вероятность ограничений модельного ряда и комплектаций», – добавляет, в свою очередь, генеральный директор направления автомобилей с пробегом КЛЮЧАВТО-Select Сергей Фирсов.

Подробнее о перспективах экспорта китайских автомобилей с пробегом в Россию – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».