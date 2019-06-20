KIA в июле увеличила продажи в России на 2%

Российские дилеры KIA в июле реализовали 18811 автомобилей – это на 1,5% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продан 130415 автомобилей KIA, что практически соответствует уровню прошлого года (+0,5%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в июле был реализован 7171 автомобиль, что на 8% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 3567 покупателей (+28%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 2345 реализованных автомобилей (+112%).

Добавим также, что на 5 августа 2019 года в 98 городах России действует 198 официальных дилеров KIA.