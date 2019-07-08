Началось производство пикапов JAC T6 для России

На казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» стартовала серийная сборка пикапов JAC T6, предназначенных для России. Поставка начнется в августе, а в салонах дилеров JAC T6 появится 1 сентября. Новинка будет представлена на российском рынке в двух комплектациях, сообщает пресс-служба китайской марки.

В продажу поступят версии с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Бензиновый мотор рабочим объемом 2,0 л развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, дизель того же объема – 136 л.с. и 320 Нм соответственно. Оба двигателя поставляются исключительно с механической 6-ступенчатой коробкой передач, имеющей различные передаточные числа в зависимости от типа двигателя. В России JAC T6 будет предложен только с полным приводом, выполненным по классической для внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Вне зависимости от комплектации JACT6 оснащается фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, регулируемыми ремнями безопасности, ABS и EBD, центральным замком, иммобилайзером и задними парковочными сенсорами. Все версии комплектуются электроприводами зеркал и стеклоподъемников, кондиционером, регулируемым по высоте мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, сиденьем водителя с механической регулировкой в 6 направлениях, а также 17-дюймовымилегкосплавными колесными дисками c шинами размера 245/65.

В начальной комплектации Intermediate пикап предлагается с черным тканевым салоном и аудиосистемой с проигрывателем CD и четырьмя динамиками. Пассажирское кресло регулируется в четырех направлениях. Стоимость автомобиля составит 1 млн 299 тыс. рублей при выборе бензинового двигателя, и 1 млн 399 тыс. рублей в версии с дизелем.



JAC T6 в комплектации Full Extra отличается кожаной отделкой салона коричневого цвета, мультимедийной системой типа MP5 с сенсорным экраном, шестью динамиками и функцией Bluetooth. Предусмотрена камера заднего вида и система бесключевого доступа. Переднее пассажирское сиденье имеет 6-позиционную регулировку. Перечень оборудования дополняют ассистент помощи при подъеме HHC, система контроля тормозных усилий TCS и контроль давления в шинах TPMS. Внешне автомобиль отличается дневными ходовыми огнями. Цена бензиновой версии составит 1 млн 399 тыс. рублей, дизельной – 1 млн 499 тыс. рублей.

Пикап JAC T6 построен по классической рамной схеме, и при колесной базе 3090 мм относится к классу среднеразмерных пикапов. Четырехдверная кабина с двумя рядами сидений вмещает пять человек. Габариты JAC T6 составляют 5325х1880х1830 мм, дорожный просвет – 216 мм. Размеры грузового отсека 1520х1520х470 мм.

Новый пикап пополнит гамму легковых моделей JAC на российском рынке, включающую два переднеприводных кроссовера – JAC S3 и JAC S5.

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