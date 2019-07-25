Isuzu начала продажи в России шасси Elf на газовом топливе

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Isuzu начала продажи в России шасси Elf на газовом топливе

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Компания Isuzu Rus начала производство и продажи новой малотоннажной модели Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG c двигателем, работающем на компримированном природном газе (метане).

На шасси установлен новый двигатель Isuzu 4HV1 рабочим объемом 4,6 л, развивающий 130 л.с. и 353 Н⋅м крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, сообщает пресс-служба Isuzu Rus. Модель Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG оснащена двумя топливными баками суммарным объемом 300 л (или 65-75 куб.м). При полной заправке автомобиля расчетный запас хода составляет около 350 км.

Напомним, ранее в России стартовали продажи малотоннажных грузовиков Isuzu Elf (N-серия) c роботизированной коробкой передач. В перспективе компания Isuzu Rus планирует оснащение роботизированной коробкой передач среднетоннажной серии Isuzu Forward (F-серия).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей Isuzu в России составил 1378 единиц – на 15,9% меньше, чем в январе – июне прошлого года.

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство грузовые автомобили газовое топливо газомоторная техника isuzu

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