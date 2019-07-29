В Норвегии выпустят собственный электромобиль

Норвежская компания Fresco Motors готовится выпустить на местный рынок конкурента Tesla Model 3. Новый электрический седан Reverie сможет разгоняться до первой «сотни» за две секунды и получит модульную тяговую батарею, пишет портал Motor.ru.

Между тем, на сегодняшний день у компании нет даже прототипов автомобиля: все, что имеется – это рендеры и расчетная динамика разгона. Визуально Reverie напоминает Tesla Model S, одну из самых популярных электрических моделей в стране, а вот по размерам седан аккуратно попадает между ней и Model 3: длина – 4807 мм. Однако при таком очевидном сходстве Fresco предлагает нечто новое по технике.

У Reverie будет модульная батарея: поврежденный или вышедший из строя блок можно будет быстро заменить на новый. Аккумулятор поддерживает скоростную и беспроводную зарядку. Кроме того, электрокар получит 4-ступенчатую автоматическую коробку передач с функцией овердрайва. Заявлены время разгона до 100 км/ч за 2 секунды и максимальная скорость 300 км/ч.

Своими покупателями в Fresco Motors видят тех, кто предпочитает товары от местных компаний. До последнего времени в автомобильной отрасли Норвегии таких не было, и Fresco надеется стать довольно успешной. Об этом говорит тот факт, что никому не известная фирма уже получила 70 заказов на автомобиль. Правда, официально седан Reverie планируют представить только в 2021 году.

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