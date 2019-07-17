Каждый третий грузовик в РФ – советского производства

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается 1,33 млн грузовых автомобилей, произведенных еще в СССР, т.е. до 1992 года. Это составляет 35% от всего парка грузовиков в стране (на 1 января 2019 года), т.е. примерно каждый третий экземпляр.

30% «советских» грузовых автомобилей приходится на технику марки «ГАЗ», что составляет почти 400 тыс. единиц. Более четверти данного парка принадлежит продукции Камского автозавода – в РФ зарегистрировано 354 тыс. «камазов», выпущенных в Татарской Автономной ССР. В тройке лидеров находится и уже несуществующий «ЗИЛ», около 300 тыс. машин которого имеет советское прошлое.

Кроме них, в парке грузовиков отечественных марок, но рожденных в СССР, присутствует продукция «САЗ» (Саранский завод автосамосвалов, 107 тыс. шт.) и «УРАЛ» (54 тыс. шт.). А среди производителей бывших союзных республик, чья техника еще советского производства числится на территории РФ, стоит отметить белорусские «МАЗ» (72 тыс. шт.) и «БЕЛАЗ» (1 тыс. шт.), украинский «КРАЗ» (34 тыс. шт.) и грузинский «КАЗ» (Кутаисский автозавод или «Колхида», более 9 тыс. шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, сколько в России зарегистрировано легковых и легких коммерческих автомобилей, сошедших с конвейера еще в период СССР.