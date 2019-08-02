ТОП-10 самых популярных автомобилей японских марок в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2019 года в России было реализовано почти 140 тыс. новых легковых автомобилей японских марок, что на 6% меньше, чем за тот же период годичной давности.

Самым популярным японским автомобилем в России остается бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого в 1 полугодии достигли 16,3 тыс. экземпляров, что на 18% выше результата января – июня 2018 года. Вторую строчку данного рейтинга сохранил кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за отчетный период составили 13,3 тыс. автомобилей (-1%). Далее идут еще три представителя сегмента SUV: Nissan Qashqai (11,3 тыс. шт.; +10%), Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. шт.; -6%) и Nissan X-Trail (10,2 тыс. шт.; -4%).

За пределами первой пятерки оказывается бюджетный седан Datsun on-DO, реализация которого по итогам 6 месяцев нынешнего года выросла на 24% до 9,3 тыс. единиц. Немного уступил ему кроссовер Mazda CX-5 (9,2 тыс. шт.), продажи которого снизились на 10%. Восьмое место в рейтинге занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (6,5 тыс. шт.; -22%). Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых «японцев» попали еще кроссоверы Nissan Terrano (6,1 тыс. шт.; -10%) и Lexus RX (3,8 тыс. шт.; -16%).

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