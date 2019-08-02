ТОП-10 самых популярных автомобилей японских марок в РФ

сегодня, 07:57 2385 0

ТОП-10 самых популярных автомобилей японских марок в РФ

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2019 года в России было реализовано почти 140 тыс. новых легковых автомобилей японских марок, что на 6% меньше, чем за тот же период годичной давности.

Самым популярным японским автомобилем в России остается бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого в 1 полугодии достигли 16,3 тыс. экземпляров, что на 18% выше результата января – июня 2018 года. Вторую строчку данного рейтинга сохранил кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за отчетный период составили 13,3 тыс. автомобилей (-1%). Далее идут еще три представителя сегмента SUV: Nissan Qashqai (11,3 тыс. шт.; +10%), Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. шт.; -6%) и Nissan X-Trail (10,2 тыс. шт.; -4%).

За пределами первой пятерки оказывается бюджетный седан Datsun on-DO, реализация которого по итогам 6 месяцев нынешнего года выросла на 24% до 9,3 тыс. единиц. Немного уступил ему кроссовер Mazda CX-5 (9,2 тыс. шт.), продажи которого снизились на 10%. Восьмое место в рейтинге занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (6,5 тыс. шт.; -22%). Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых «японцев» попали еще кроссоверы Nissan Terrano (6,1 тыс. шт.; -10%) и Lexus RX (3,8 тыс. шт.; -16%).

Быстро узнать актуальную стоимость японского (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры японские автомобили datsun datsun on-do lexus lexus rx mazda mazda cx-5 mitsubishi mitsubishi outlander nissan nissan qashqai nissan terrano nissan x-trail toyota toyota camry toyota land cruiser prado toyota rav4

Новости на тему

Mitsubishi Outlander в июле стал локомотивом продаж марки в России

2 августа 2019

Все новости

Статьи на тему

Автомобиль не вино, но с годами может и дорожать («Автостат»)

22 июля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Украинский авторынок в 1 полугодии 2019 года

31 июля 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью