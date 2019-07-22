Продажи автомобилей с пробегом в Красноярске выросли на 4%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года объем рынка подержанных легковых автомобилей в Красноярске составил 20 435 единиц. Это на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что это самый высокий показатель роста вторичного рынка среди городов-миллионников РФ.

Самой востребованной маркой на этом рынке является японская Toyota, которой принадлежит 22% от общего объема. За ней следуют отечественный бренд LADA c долей рынка 12,3%, а также японские Nissan (9,6%) и Honda (9,4%). Таким образом, эти четыре марки суммарно занимают свыше половины (54,3%) красноярского рынка автомобилей с пробегом.

Какие модели в январе – июне текущего года чаще других становились объектом перепродаж в Красноярске? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

Фото взято с сайта администрации города Красноярка