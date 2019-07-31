Во второй половине июля цены на автомобили изменились у 10 брендов

Исследование цен на новые автомобили, проведенное экспертами сайта «Цена Авто», выявило их корректировку во второй половине* июля сразу у 10 производителей, официально представленных на российском рынке.

К примеру, немецкий премиум-бренд BMW за этот период поменял цены сразу у 14 своих моделей, причем по отдельным удорожание достигло 600 тыс. рублей. Японский Lexus увеличил цены седанов LS350 и LS500, а также купе LC500.

Немецкий Volkswagen поднял цену пикапа Amarok на 1,6 – 1,8%. На столько же выросла стоимость некоторых комплектаций Caddy и Caddy Maxi, хотя у остальных версий этих универсалов она снизилась на 2,0 – 3,2%.

Отдельные производители ограничились корректировкой цен только одной модели. Так, французский Citroen увеличил цены у большинства комплектаций седана C4, причем удорожание составило менее 1%. Так же незначительно выросла стоимость корейского кроссовера Hyundai Tucson. А вот немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz нарастил цену спортивного купе AMG GT более существенно – от 9,4% до 11,4%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 15 по 31 июля 2019 года