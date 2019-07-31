Доля сегмента SUV в крупных городах России

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском рынке в 1 полугодии 2019 года составила 43%. При этом в 8 из 16 городов-миллионников РФ она заметно выше среднего уровня.

Так, в трех городах доля SUV превысила половину от общего объема рынка новых автомобилей: Москва (50,9%), Красноярск (50,8%) и Омск (50,4%). В Санкт-Петербурге и Новосибирске кроссоверы и внедорожники также пользуются повышенным спросом – тут их доля составляет 49,2% и 49% соответственно. Примерно на этом же уровне доля рынка автомобилей сегмента SUV в Нижнем Новгороде (47,8%) и Уфе (47,3%). В Самаре этот показатель равен 45,2%.

На среднем уровне находится популярность кроссоверов и внедорожников в Екатеринбурге (43,4%), Казани (42,3%) и Перми (42,1%). Немного ниже доля SUV на рынках таких городов, как Краснодар (41,2%), Ростов-на-Дону и Воронеж (по 40,5%).

Уровнем ниже 40% по доле SUV отмечаются рынки новых легковых автомобилей в Волгограде (39,5%) и Челябинске (39,1%).

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