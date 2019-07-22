Продажи автомобилей с автоматической трансмиссией в РФ продолжают расти

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2019 года в России было реализовано 453,3 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией*. Это на 3% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Около 60% от данного количества приходится на автомобили всего лишь пяти марок. С большим отрывом лидирует здесь KIA – продажи машин этой марки с «автоматами» составили 93,5 тыс. экземпляров, показав рост на 7%. Второе место занимает другой корейский бренд – Hyundai (67,6 тыс. шт.; +4%), на третьем – Toyota (43,5 тыс. шт.; -1%). Также среди автомобилей с АКП россияне отдают предпочтение маркам Volkswagen (37,5 тыс. шт.; +15%) и Skoda (26,5 тыс. шт.; +24%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация автомобилей с автоматической трансмиссией в нашей стране растет на фоне падения всего российского рынка, которое в 1 полугодии составило -2%. Как следствие, доля продаж таких машин за отчетный период достигла 58,5%, хотя год назад она составляла 55,5%.

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* Учитываются классические «автоматы», «роботы», вариаторы и т.п.