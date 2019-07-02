Испанский авторынок в июле установил новый антирекорд

сегодня, 08:01 444 0

Испанский авторынок в июле установил новый антирекорд

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Испанский авторынок в июле снизился на 11,1% и составил 116686 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат в этом месяце зафиксирован впервые с 2012 года. По итогам семи месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 809159 единиц (-6,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июле стал местный SEAT, реализовавший 11882 автомобиля (+19,3%). На втором месте идет Peugeot, который увеличил продажи на 0,6% до 8276 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 8063 машины (-29,1%). Замыкают пятерку лидеров Opel (7443 шт., +30%) и Hyundai (7249 шт., +11,4%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: испания авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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