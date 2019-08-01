Новый Haval F7 набирает популярность в России

Российские дилеры Haval в июле реализовали 1180 автомобилей, что в 4,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало новым рекордным показателем месячных продаж за семилетнюю историю Haval на российском рынке. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 4672 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,3 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в июле составили 545 машин (рост в 2,8 раза). Между тем набирает популярность новый кроссовер Haval F7, который поступил в продажу в июне этого года. В прошлом месяце покупателей нашли 425 автомобилей этой модели. Как сообщалось ранее, начиная с июля за счет наращивания производства на заводе Haval в Тульской области компания планирует постепенно полностью удовлетворить спрос на модель Haval F7.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».