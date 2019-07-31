Осенью владельцев частных дорожных камер ждет неприятный сюрприз

Ситуация с камерами, фиксирующими дорожные нарушения в регионах, обсуждалась на заседании проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Результат этого обсуждения может сказаться уже в сентябре нынешнего года. Во всяком случае нововведения коснутся вновь заключаемых договоров с компаниями, которые обслуживают эти камеры (по ранее заключенным договорам это вряд ли возможно). Главный приятный сюрприз для водителей: объем вознаграждений за установленные камеры больше не будет привязан к числу вынесенных штрафов.

На данный момент, как пишет «Коммерсант», в ряде регионов комплексы фото- и видеофиксации устанавливаются и обслуживаются на деньги инвесторов. При этом владельцы получают оплату из бюджетов за каждое вынесенное по нарушению постановление. Так, например, по информации издания, за каждый штраф, вынесенный с помощью подтвержденного камерой изображения, владельцы получают: в Подмосковье «МВС Груп» - 233 руб. с каждого постановления, в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» - 243 руб., в Курганской области «Ростелеком» - от 149 до 345 руб. Примерный диапазон сумм «вознаграждения» понятен.

Чтобы иметь представление, о каких цифрах в итоге идет речь, приведем статистику ГИБДД за истекшее полугодие: за 6 месяцев 2019 года с помощью комплексов вынесено 52 млн постановлений, наложено штрафов на 35 млрд рублей.

Однако дело даже не в суммах вознаграждений, а в том, что существующий механизм и жажда легкой наживы подталкивают компании к установке камер в неожиданных для автовладельцев местах, а не там, где они должны работать на безопасность дорожного движения. Часто они похожи на обычные «ловушки для водителей», где в ход идут и занижение скоростного режима там, где этого не требует дорога, и неправильное применение знаков и разметки, и многое другое.



Вице-премьер Максим Акимов предложил отказаться от существующей практики. Участники обсуждения сошлись на том, что оплата владельцам камер должна быть не сдельной, а фиксированной, с учетом частоты, объема и стоимости работ по регламентному обслуживанию комплексов, а также ряда других параметров. Нововведение обещают включить в методические рекомендации Минтранса РФ по установке и эксплуатации комплексов. Документ сейчас разрабатывается при участии ГИБДД, Росавтодора, госкомпании «Автодор».