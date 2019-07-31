Французский авторынок в июле продолжил падение

Автомобильный рынок Франции в июле снизился на 1,8% до 172228 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам семи месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 338 тыс. 670 единицы (-1,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июле стал Peugeot, реализовавший 30807 машин (+0,3%). Второе место занимает Renault с показателем 23664 проданных автомобиля (-14,5%). Реализация Citroen увеличилась на 12,8% и составила 19823 машины. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 13056 автомобилей (-0,3%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 9927 машин (+1,5%).

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