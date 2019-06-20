Hyundai Creta в июле стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Hyundai в июле реализовали 13849 автомобилей – на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 101875 машин, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в июле стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5410 проданных машин (+2%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 4683 этих автомобиля (-12%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1642 покупателя (-17%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 875 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 622 единицы.

Добавим также, что обновленный седан Hyundai Elantra, который был представлен на российском рынке в марте, по итогам прошлого месяца показал результат в 447 реализованных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Хендэ Мотор СНГ» участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», возобновленных в рамках господдержки автокредитования с 1 июля 2019 года. С их помощью можно приобрести в кредит Hyundai Solaris и Hyundai Сreta 2019 года выпуска, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.

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