Mitsubishi Outlander в июле стал локомотивом продаж марки в России

Российские дилеры Mitsubishi в июле реализовали 2753 автомобиля – на 22% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России продан 21971 автомобиль Mitsubishi, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в июле составили 2146 машин (+14%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 312 покупателей (-47%). А третье место сохранил за собой обновленный пикап Mitsubishi L200 с показателем 96 реализованных автомобилей (-65%). Таким образом, основным драйвером продаж в прошлом месяце стал бессменный бестселлер марки в России – Mitsubishi Outlander.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Mitsubishi начинают продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander с семью местами. Новая модификация предлагается в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD стоимостью 2 млн 073 тыс. рублей и 2 млн 369 тыс. рублей соответственно. Таким образом, разница в цене между 5 и 7-местными салонами в одинаковых комплектациях составит всего 50 тыс. рублей.

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