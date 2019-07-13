«НЕФАЗ» поставил партию автобусов в Башкортостан

Партия автобусов производства «НЕФАЗ» передана в адрес ГУП «Башавтотранс». Контракт между республиканским Госкомтрансом и официальным дилером КАМАЗа на поставку 26 автобусов НЕФАЗ 5299-37-42 был заключен еще в конце 2018 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Салон автобуса НЕФАЗ 5299-37-42 имеет эргономичные регулируемые сиденья, оснащенные ремнями безопасности. Также «нефазы» оборудованы кондиционерами с системой обогрева салона в зимнее время, системой навигации GPS/ГЛОНАСС, тахографами, информационными комплексами (электронный рейсоуказатель, речевой информатор объявлений, бегущая строка в салоне автобуса).

По словам и.о. генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, новые автобусы позволят решить задачу, поставленную руководством по охвату маршрутами «Башавтотранса» всех городов и районных центров республики. Они будут перевозить жителей республики по всем направлениям – автобусным сообщением охвачено более 300 населенных пунктов в Башкирии и за ее пределами. Ежедневный пробег автобуса на линии в среднем будет составлять до 800 км, а предполагаемое количество перевозимых пассажиров каждым автобусом в месяц – не менее 2 тыс. человек.

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